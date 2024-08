Avon anuncia entrada no varejo; produtos serão vendidos na Soneda

Com base na experiência com a Natura, aprendemos que a presença no varejo também beneficia as consultoras, pois cria um ponto de experimentação e conhecimento dos produtos, o que pode aumentar suas vendas. Estamos buscando oferecer uma experiência de compra integrada, onde o consumidor possa encontrar o produto onde preferir.

Juliana Barros, Head de marketing da Avon no Brasil

O que acontece com Natura e Avon nos EUA

Natura adquiriu Avon e se consolidou como gigante da beleza. Em 2020, a Natura &Co realizou a aquisição da Avon Products Inc. (API), controladora da marca de cosméticos Avon, posicionando-se como o quarto maior grupo de beleza do mundo. A transação ampliou a presença global da empresa brasileira, que já detinha marcas como The Body Shop e Aesop.

Pedido de recuperação judicial da Avon. Em 2024, a Avon Products Inc. solicitou recuperação judicial nos Estados Unidos, utilizando o mecanismo do Chapter 11. Esse dispositivo jurídico norte-americano suspende os débitos anteriores ao pedido, permitindo que a empresa reorganize suas finanças sem a cobrança imediata de credores ou a continuidade de processos judiciais.

Natura refinancia as dívidas da Avon. Em 2023, a Natura &Co vendeu as marcas The Body Shop e Aesop, para contribuir para a recuperação financeira da Avon. A empresa também iniciou um processo voluntário de reestruturação financeira da subsidiária nos Estados Unidos, em função de "dívidas e passivos pré-existentes".

Operações na América Latina não serão impactadas. A Natura registrou um prejuízo líquido consolidado de R$ 858,9 milhões no segundo trimestre de 2024, um aumento de 17,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa reforça, no entanto, que as operações na América Latina não serão afetadas.