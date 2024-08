Consumidor poderá optar por energia eólica, diz presidente da Vestas na AL

No futuro, o consumidor brasileiro poderá decidir qual tipo de energia quer receber em casa. É o que diz Eduardo Ricotta, presidente da Vestas na América Latina, convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial. "Já é possível em outras partes do mundo. Você tem mercados completamente desregulados [mercado livre]. E aqui no Brasil não vai ser diferente", disse.

Ele deu exemplo da Inglaterra. Segundo Ricotta, o consumidor na Inglaterra escolhe de quem quer comprar energia. E é possível escolher comprar energia de fontes renováveis ou não.

Ricotta diz que o setor vai passar por uma digitalização muito grande também. Com a abertura do mercado livre, segundo ele, a forma de contratação vai mudar também, assim como aconteceu no mercado da telefonia móvel. Ricotta diz que, no futuro, será possível fazer a contratação da energia eólica pelo celular.