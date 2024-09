Produtores de gado Angus criam novas raças para melhorar qualidade da carne

Entre as raças, o Angus é a que lidera. A estimativa vem de dados de venda de sêmen e declaração de produtores a órgãos de inspeção, tanto de animais puros, quanto cruzados, segundo Ana Doralina, gerente do programa Carne Angus Certificada.

A raça cresceu a partir dos anos 1980, quando começou a ter cruzamento industrial. O programa gerenciado por Doralina foi criado em 2003, com frigoríficos especializados, que garantem o selo a animais que tenham ao menos 50% de sangue da raça. O Rio Grande do Sul representa hoje cerca de um quarto da produção de Angus no Brasil, atrás de Mato Grosso.

[A certificação] traz confiança, agrega valor, é um produto do mercado premium, já exportamos para mais de 30 países ao longo de 20 anos do programa e foram abatidos mais de 5,2 milhões animais. Dentro do todo que é a pecuária, ainda é um grão de areia no deserto, mas pensando numa pecuária em que é considerado volume, temos um programa desmistificando tudo isso e posicionando que temos qualidade.

Ana Doralina, gerente do programa Carne Angus Certificada

Gado da raça Angus: cruzamento com gado leiteiro pode melhorar a qualidade da carne Imagem: Fernanda Canofre

Durante a Expointer, o programa anunciou uma novidade que pode expandir a presença da raça no país. É o cruzamento com gado leiteiro para a produção de novos tipos de gado de corte.