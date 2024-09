Cliente usa R$ 17 mil em moedas para comprar carro: '2h30 pra contar'

Um homem comprou um carro seminovo por R$ 65 mil, utilizando R$ 17 mil em moedas para dar como entrada, surpreendendo os funcionários de uma loja de usados no município de São José, em Santa Catarina.

O que aconteceu

O cliente, que já negociava com a loja há meses, pagou R$ 17 mil em moedas como parte do valor total. O comprador, que pediu para não ser identificado, já havia demonstrado interesse em vários modelos, e decidiu comprar um Honda City 2015 por R$ 65 mil. No sábado (17), ele testou o carro, gostou e fechou o negócio.

Na segunda-feira (19), ele levou as moedas em 13 galões de água, colocadas no porta-malas do carro do pai, o que fez com que a traseira do carro, um Gol G5, ficasse arriada. O vendedor Heverson César, 31, e a equipe da loja ficaram chocados ao ver a situação. "Quando ele chegou, eu olhei o porta-malas bem arriado e falei: 'Cara, as moedas estão aí?'", relatou, descrevendo o momento em que abriu o porta-malas.