Bolsa e dólar fecham em baixa após novo leilão do BC

A Bolsa de Valores de São Paulo fechou esta segunda-feira (2), em baixa, com o Ibovespa caindo 0,81%, a 134.906 pontos. Em dia de feriado nos EUA, os investidores repercutiram o novo leilão de dólares do Banco Central, dados da China e a possibilidade de mais inflação no Brasil causada pela seca histórica.

O dólar comercial terminou o dia caindo 0,33%, indo a R$ 5,614. O dólar turismo estava cotado a R$ 5,840 (venda).

O que aconteceu

Assim como na sexta-feira (30), o BC realizou hoje novo leilão de dólares. O montante foi de até US$ 735 milhões, o valor que restou da venda de sexta, quando foram ofertados US$ 1,5 bilhão. Mas a operação não conseguiu dar força ao real, que, depois de avançar ligeiramente frente ao dólar na abertura, passou cair. No cenário externo, o dólar se manteve estável. A maioria dos investidores espera dados de emprego dos EUA, que serão divulgados na sexta-feira (6).