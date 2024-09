Sabatina no Senado de Galípolo para o BC deve ficar para depois da eleição

Sabatina deve ficar para depois das eleições municipais. Inicialmente, o governo pretendia realizar a sabatina no dia 10 de setembro, antes do encontro entre os integrantes do Copom (Comitê de Política Monetária), que acontecerão nos dias 17 e 18. Não houve acordo para isso, principalmente porque a grande maioria dos parlamentares está fora de Brasília, envolvida nas campanhas às eleições municipais de outubro. Cardoso tinha sugerido realizar no dia 17, mas a data coincide com a reunião do Comitê, da qual Galípolo participa e ficaria impedido de falar sobre qualquer assunto relacionado ao BC. Diante dos entraves, o escrutínio deve ficar para depois da eleição municipal.

Galípolo começou o "beija-mão" pelo Senado. Nesta semana, o diretor de Política Monetária do BC iniciou a jornada de conversas com os senadores para conseguir apoio à sua indicação. Na manhã desta terça-feira, ele já esteve com Otto Alencar (PSD-BA) e Cardoso. Na oposição, Galípolo também conversou com Wilder Morais (PL-GO) e Izalci Lucas (PL-DF).

Braço direito de Haddad

Galípolo é ligado ao ministro da Fazenda. Conselheiro desde a campanha eleitoral de 2021, ele fez parte da equipe de transição do governo. Após a posse, virou homem de confiança e "número dois" de Fernando Haddad ao assumir o posto de secretário-executivo do Ministério da Fazenda.

Chegou ao Banco Central em 2023. Primeira das indicações de Lula para a diretoria da autoridade neste mandato, Galípolo assumiu o cargo de diretor de Política Monetária. No posto, caminha com poucas divergências em relação a Campos Neto, principal alvo das críticas recentes de Lula.

Salário de Galípolo permanecerá igual. O rendimento bruto mensal atual de R$ 18.887,14 recebido pelo diretor de política monetária do BC é o mesmo pago ao presidente da autoridade monetária. Com as deduções do Imposto de Renda (R$ 4.048,03) e da Previdência (R$ 908,86), o salário líquido fica em R$ 13.930,25. Os dados são do Portal da Transparência, referentes ao mês de maio de 2024.