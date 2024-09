Consumidor poderá escolher de quem comprar energia até 2030, diz CEO da N5X

A N5X, que começou a operar em junho deste ano, é a Bolsa de energia brasileira. É um sistema semelhante ao da Bolsa de Valores do mercado financeiro. Nasceu de uma parceria entre a B3 (a Bolsa de Valores brasileira) e o grupo EEX, que engloba a Bolsa de Energia Europeia, com sede na Alemanha. A operação é destinada a empresas fornecedoras e consumidoras participantes do mercado livre de energia.

Jornada regulatória

Na entrevista, Adriana diz que o desenrolar regulatório é uma jornada. Até 2023, o país tinha 37 mil consumidores que operavam no mercado livre de energia, ou seja, podiam escolher de quem comprar - são grandes empresas que consomem muita energia. "Vão ter novas etapas, novos marcos, a exemplo do marco do 1º de janeiro de 2024, que colocou mais milhares de unidades consumidoras negociando no mercado livre de energia", afirma.

Mercado livre de energia

Quem atua no mercado livre de energia? Adriana diz que são três figuras: as grandes geradoras de energia, as comercializadoras e os consumidores. "Quando a gente olha para o mercado livre de energia, você tem ali as grandes geradoras de energia, quem efetivamente gera energia, seja em uma hidrelétrica, em uma solar ou em uma eólica, e tem os consumidores de energia. Além dessas duas figuras, que eu diria que são a oferta e a demanda, você também tem o papel da comercializadora", diz.