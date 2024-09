Apagões e eventos climáticos têm influenciado o mercado de energia, diz N5X

Depois do apagão nos anos 2000 no Brasil, foi preciso desenvolver estratégias no mercado brasileiro para enxergar a questão da disponibilidade de energia elétrica, foi o que disse Adriana Barbosa, CEO da N5X ao "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial. "Hoje, a gente opera em um modelo em que garante que tem energia sendo gerada. Foi feito muito investimento para conseguir desenvolver o lado da oferta", afirma.

Segundo ela, nos últimos três anos havia muita oferta de energia. "Tanto que nos dois, três anos —uma parte de 2021, 2022 e 2023— muito do mercado de negociação de energia fala que a energia estava no 'floor'. O que é isso? A energia estava no valor inferior porque a gente estava com mais oferta de energia do que consumo", diz.

A matriz energética brasileira é, majoritariamente, hidrelétrica. "A gente tem uma alta influência das chuvas na nossa geração, diferente de outros países. Mas é uma preocupação muito grande e é um setor extremamente relevante para o nosso dia a dia e para a nossa economia. O desenvolvimento feito nos últimos anos, o investimento em garantir essa oferta é bastante relevante para o nosso mercado", declara.