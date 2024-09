Suas joias rendem empréstimo mais barato: como funciona o penhor da Caixa?

No entanto, há riscos. Caso o cliente não consiga quitar o empréstimo, ele perde a posse do bem, e o item penhorado passa a ficar em posse da Caixa.

Após 30 dias de atraso, a Caixa dá início ao processo de leilão do bem dado como garantia. No leilão, o bem pode ser arrematado por pessoa física ou pessoa jurídica. Se a joia for vendida por um valor maior que o equivalente à dívida, a Caixa repassa o valor excedente ao cliente.

O que muda com a valorização do ouro para quem já tem um penhor ativo?

Quando há atualização do valor de cotação pela Caixa, o cliente pode renovar seu contrato e ainda ganhar troco. Isso significa que o ajuste no preço do ouro leva à valorização da joia e, com isso, o cliente pode ter acesso a mais recursos do que o avaliado anteriormente. Para isso, é preciso renovar o contrato de penhor. Segundo a Caixa, o banco acompanha os mercados interno e externo e atualiza as tabelas de avaliação sempre que a cotação do metal está estável.

Neste ano, a cotação do ouro atingiu o recorde histórico. Ultrapassou US$ 2.500 por onça-troy (equivalente a 28 gramas), maior valor desde 1833. O minério de ouro (GOLD ou XAUUSD) subiu 21,18% desde o início de 2024, de acordo com Gianluca Di Mattina, especialista em investimentos da Hike Capital.

Instabilidade aumentou preço do metal. De acordo com Gianluca Di Mattina, especialista em investimentos da Hike Capital, essa valorização se deve às instabilidades econômicas e geopolíticas, desvalorização do dólar, medo de maior desvalorização dos demais câmbios, inflação, e até pela demanda de Bancos Centrais de mercados emergentes, que compram ouro em busca de um investimento mais seguro, explica o especialista.