930 mil pessoas físicas têm mais de R$ 1.000 esquecidos para sacar, diz BC

Bancos são a principal origem dos valores esquecidos. Segundo os dados mais recentes disponibilizados pela autoridade monetária, as instituições somam 4,96 bilhões do montante esquecido. Na sequência, aparecem as administradoras de consórcio (R$ 2,4 bilhões), as cooperativas (R$ 808,8 milhões) e as instituições de pagamento (R$ 263,4 milhões).

Como consultar o dinheiro esquecido

A verificação está disponível no Sistema de Valores a Receber. A ferramenta permite que pessoas físicas e jurídicas verifiquem se têm recursos esquecidos em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras. Também é possível consultar recursos de pessoas falecidas.

Para a consulta, basta o CPF e a data de nascimento da pessoa. O acesso fica disponível no site oficial do sistema. Informe os dados solicitados e clique em "consultar". Caso seja indicada a existência de valores a receber, é preciso entrar no sistema com a sua conta gov.br para confirmar o resgate.

É importante ficar atento para não ser vítima de criminosos. Nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram, nem faça nenhum tipo de pagamento para ter acesso aos valores. Ninguém pedirá dados pessoais ou senhas para liberar o dinheiro. Todos os serviços dos Valores a Receber são gratuitos.