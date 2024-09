Mercado aposta em alta da Selic: o que pode acontecer com a Bolsa?

No entanto, a alta da Selic pode ser boa para a economia e as empresas. "O mercado interpreta como necessário no momento para conter a pressão inflacionária", diz Lucas Almeida, especialista em mercado de capitais e sócio da AVG Capital.

O Bank Of America, entretanto, acredita que a alta da Selic pode ser boa para o mercado. "Um ciclo de aumento no Brasil pode ajudar a ancorar as expectativas de inflação, reforçar a credibilidade do Banco Central e reduzir as taxas de juros de longo prazo", publicou o banco.

Inflação ainda não está sob controle

O mercado é mais focado no futuro do que na economia real. É por isso, por exemplo, que muitos investidores, analistas e economistas defendem a alta da Selic, apesar da melhora de alguns indicadores. Em agosto, por exemplo, houve deflação de 0,02%. Mas é possível que essa inflação venha maior em setembro, por causa do aumento do custo de energia e dos alimentos, por causa da seca.

A preocupação dos investidores é com o que ainda pode vir. Principalmente por conta da seca histórica pela qual o Brasil passa. "Fatores como a piora da seca, o agravamento da bandeira tarifária de energia elétrica e o dólar em torno de R$ 5,5 pressionam a inflação", diz Gustavo Corradi Matos, gestor de investimentos da Medici Asset, do Grupo NanoCapital. "Esses fatores podem justificar uma elevação da taxa básica de juros, com a projeção de aumento da inflação até o final do ano, podendo chegar a 4,30%", acrescenta.

Há quem discorde que alta pontual da inflação possa servir para aumentar juros. "Eventos pontuais com os efeitos dos preços sobre a seca, têm que ser considerados e tratados com os instrumentos que são adequados. E não com o aumento da taxa de juros", disse o economista e colunista do UOL, Felipe Salto, durante participação no UOL News 2ª Edição de quarta-feira (11).