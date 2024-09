Com Subway, dona do BK dobra número de restaurantes que opera no país

A operadora brasileira de redes de fast food Zamp concluiu o acordo para operar as lojas da Subway no Brasil. Responsável pelo Burger King e Popeyes, a Zamp vai mais que dobrar o número de restaurantes que opera no país.

O que aconteceu

A Zamp tem 1.028 restaurantes. Do total, 766 são lojas próprias das marcas Burger King e Popeyes, e 262 franqueados. O dado é do balanço do segundo trimestre do ano da companhia. Foram abertos 30 restaurantes em 12 meses.

A Subway não divulga o número de restaurantes que tem no Brasil. De acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franchising), a rede estava em sétima lugar no ranking de franquias no Brasil, com 1.574 lojas, em 2023. Apesar da boa colocação, em 2022 a rede tinha 1.861 franquias — o que representa o fechamento de 287 unidades e uma queda de 18,2%.