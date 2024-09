China vai ter mais pets que crianças; por que isso assombra a economia

População de gatos deve ser maior do que a de cachorros. Ainda segundo o Goldman Sachs, os felinos devem fazer parte de mais famílias chinesas por exigirem menos espaço para serem criados.

País é um dos mais caros no mundo para a criação de um filho. Relatório do Instituto de Pesquisa de População YuWa divulgado no início do ano indicou que a China é mais cara do que países como Austrália, França e Estados Unidos no que diz respeito ao dinheiro investido em uma criança. Segundo o instituto, o custo médio para criar um filho na China do nascimento até os 17 anos era de cerca de US$ 74.800 (cerca de R$ 412 mil). Caso o sustento da família se estenda até a universidade, o custo pode ultrapassar US$ 94.500 (R$ 520 mil).

Custo na China é 6,3 vezes superior ao PIB per capita do país. Segundo o relatório do YuWa, a proporção chinesa é menor somente que a da vizinha Coreia do Sul, cuja taxa de natalidade é a mais baixa do mundo. Para os sul-coreanos, o custo da educação dos filhos é 7,79 vezes o PIB per capita.

Altas taxas de desemprego desencorajam jovens a terem filhos. Além da incerteza no mercado de trabalho, a crise imobiliária na China também atrapalha os planos dos casais que planejam ter um filho. O cenário pós-pandemia de coronavírus também tem forte influência na decisão dos chineses em procriar.

Número de recém-nascidos segue caindo

A população chinesa atingiu o pico e deve permanecer acima de 1,39 bilhão de habitantes até 2035. Após breve recuperação nos últimos anos, o número de recém-nascidos deverá voltar a uma tendência decrescente. Segundo o portal Economist Intelligence Unit (EIU), a queda no número de nascimentos na China acontece graças à combinação de menos mulheres em idade reprodutiva e taxas de fertilidade decrescentes.