Zamp vai representar Subway no Brasil

A operadora brasileira de redes de fast food Zamp anunciou nesta segunda-feira acordo com a Subway Internacional para desenvolver a operação de lojas da rede norte-americana de sanduíches no Brasil.

O contrato foi assinado com a condição de aprovação do negócio pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), afirmou a Zamp.

A marca Subway era desenvolvida no Brasil pela Southrock até dezembro do ano passado, quando dificuldades do grupo em recuperação judicial fizeram a Subway International assumir o negócio por meio de uma afiliada no país.