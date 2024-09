Bolsa e dólar têm queda, à espera por decisão do Fed e do Copom

Mas nada é certo. O Fed vem prestando muita atenção no mercado de trabalho, uma vez que a inflação já estaria sob controle. Entretanto, dois dados de atividade acima do esperado podem causar surpresas: as vendas do varejo tiveram um crescimento inesperado de 0,1% em agosto ante julho, quando se estimava queda de 0,2%. Na indústria, a produção aumentou 0,8% no mesmo mês, quatro vezes mais que o 0,2% esperado.

Por que essa decisão importa?

Quanto maior o corte nos EUA, melhor para o Brasil. Os investidores saem de aplicações que pagam os juros americanos e vão para o Brasil e outros mercados emergentes. Quanto mais dólares entram no Brasil, mais o real se valoriza.

Aqui, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central divulga o que vai fazer com a Selic às 18h30. A maioria das projeções é de um aumento de o,25 ponto percentual, para 10,75% ao ano.

Na última reunião do Copom, em 31 de julho, o comitê informou que avaliava uma elevação nos juros por causa da valorização do dólar e do aumento dos gastos públicos. Naquela data , o dólar estava valendo R$ 5,65. Ontem, terça-feira (17), fechou em R$ 5,48, com a expectativa de que o diferencial de juros entre EUA e Brasil traga mais capital para cá.

A queda acumulada da moeda americana em setembro é de quase 3%. Na terça, a moeda americana fechou em R$ 5,488. Outras moedas emergentes também se valorizaram, como o peso mexicano, o colombiano e o rand sul-africano. "Para que o real se valorize de maneira sustentável, é fundamental um compromisso com o equilíbrio fiscal", diz Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas, empresa de ouro e câmbio.