Calendário Bolsa Família 2024: veja datas de pagamento de setembro

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Caixa Econômica Federal definiram as datas para o pagamento do Bolsa Família em setembro de 2024. Os beneficiários começarão a receber a partir desta quarta-feira (18), e o valor do benefício permanecerá em R$ 600, conforme anunciado pelo ministério.

Datas de pagamento do Bolsa Família de setembro

Os pagamentos serão realizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira o cronograma: