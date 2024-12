Calendário Bolsa Família 2024: veja datas de pagamento de dezembro

O calendário de pagamentos de dezembro do Bolsa Família, programa de transferência de renda do governo federal, terá início no dia 10. Os valores serão distribuídos conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.

Os depósitos ocorrerão de forma escalonada até o dia 23, beneficiando 20,77 milhões de famílias, com um valor médio de R$ 681,22 por benefício.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em dezembro

Os pagamentos serão realizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira o cronograma: