Pix supera dinheiro como forma de pagamento preferida do brasileiro, diz BC

Nota de R$ 200

BC reconhece baixo uso das notas de R$ 200, criadas em 2020. O diretor da administração da autoridade monetária, Rodrigo Alves Teixeira, afirma que a impressão das cédulas foi necessária em meio à expansão da demanda por dinheiro com o pagamento do auxílio emergencial. "Naquele momento, existia uma situação absolutamente atípica. Hoje, a gente pode dizer que não teve um uso tão alto da nota quando se podia imaginar no começo, mas ela atendeu a um objetivo muito claro", avalia.

A população estava estocando dinheiro, então você tinha que encontrar uma forma para a população ter acesso a um dinheiro que pudesse atender a essa demanda.

Rodrigo Alves Teixeira, diretor da administração do BC

"Dinheiro não retornava aos bancos", recorda Antônio Medina. O chefe do departamento do meio circulante do BC reforça que a criação da cédula de R$ 200 ocorreu em meio ao crescimento "bastante abrupto da procura pelas cédulas e moedas durante a pandemia do novo coronavírus. "A população sacava esse dinheiro dos seus pagamentos, dos seus benefícios, dos seus auxílios e esse dinheiro não retornava ao banco", diz ele.

Aumento da demanda ampliou rotina de produção da Casa da Moeda. Medina afirma que, antes da criação da nota de R$ 200, foi exigido diversos turnos de produção para a impressão exclusiva das cédulas de R$ 50 e R$ 100. Agora, ele descarta a retirada da face de circulação com a menor utilização do dinheiro físico. "Não tem nenhum plano de retirada de circulação, não. Não precisamos aumentar, mas também não precisamos destruir a nota", complementa o diretor.