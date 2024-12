Petrobras (PETR4): BBA reforça 'compra' de olho em dividendos

O capex efetivo previsto foi ajustado para US$ 13,6 bilhões em 2025, abaixo da expectativa anterior de US$ 16,2 bilhões. Para 2026, a estimativa caiu de US$ 18,9 bilhões para US$ 15 bilhões, refletindo ajustes nas prioridades do portfólio em execução.

Produção de Petróleo mantida

O banco manteve sua curva de produção de petróleo pela PETR4 inalterada, com projeções de 2,3 milhões de barris por dia (mbpd) em 2025, 2,4 mbpd em 2026 e estabilidade em 2,5 mbpd até 2029, alinhada ao plano de investimento da Petrobras.

O cronograma de entrada em operação de novas plataformas (FPSOs) também foi atualizado, com a adição de quatro FPSOs para 2030, em comparação com apenas um no modelo anterior. Após 2030, o banco assume a entrada de um sistema de produção de 150 mil barris por dia anualmente.

Dividendos atrativos e sustentáveis

O relatório indica que a Petrobras deverá pagar dividendos ordinários de US$ 10,7 bilhões em 2025, correspondendo a um retorno de 12%. Além disso, o Itaú BBA projeta a possibilidade de dividendos extraordinários de US$ 1,7 bilhão, equivalente a um retorno adicional de 2%.

Essa perspectiva é baseada em uma avaliação de 24 meses das necessidades de caixa da empresa e dos limites máximos de endividamento bruto (US$ 75 bilhões) e mínimos de caixa (US$ 6 bilhões).