Biden acredita que juros vão baixar ainda mais nos Estados Unidos

Em discurso nesta terça-feira (24), no fórum Bloomberg Global Business, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a economia americana está em um rumo positivo, com inflação controlada e, após o corte de 0,5 ponto feito pelo Fed (Federal Reserve) na semana passada, ele espera que os juros vão baixar ainda mais.

"As taxas de juros vão cair e espera-se que caiam ainda mais. Esse é um bom lugar para estarmos", disse o presidente.

No fórum voltado ao clima, Biden reverberou seu otimismo alegando que a energia limpa criará milhares de empregos no país e que os EUA estão produzindo veículos elétricos, baterias e painéis solares com tecnologia própria. Ele também criticou a postura de "negacionista climático" do ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump.