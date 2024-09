Bolsa sobe e dólar cai com pacotão de estímulos da China

Pan Gongsheng, presidente do BC chinês, disse também que a instituição cortará a taxa de compulsório dos bancos. O objetivo é injetar mais liquidez na economia e reduzir os custos de empréstimos.

Por que isso é importante?

A China é a maior compradora de produtos de exportação do Brasil. Em 2023, o país exportou para o mercado oriental um valor recorde de US$ 105,7 bilhões. Se a economia chinesa vai bem, ela compra mais do Brasil e entram mais dólares aqui, o que ajuda a conter a inflação.

Além disso, algumas companhias da Bolsa, como a Vale (VALE3) são diretamente beneficiadas. O preço do minério de ferro já subiu mais de 6% em Singapura, o que ajuda os ativos da mineradora. Com isso, os papéis da Vale tinham alta expressiva de 5,35%, para R$ 60,61.

Petróleo

O preço do petróleo do tipo Brent passou dos US$ 75 por barril nesta terça-feira. O pacotão de incentivo chinês ajudou, assim como a escalada dos ataques de Israel ao Hezbollah. Também contou a aproximação do segundo grande furacão em duas semanas no Golfo do México.