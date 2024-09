Nada é pior para questão fiscal do que alta da Selic, diz Alckmin a jornal

Falas de Alckmin surgem após primeira alta da Selic em dois anos. As declarações do vice-presidente ocorrem após o Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) elevar os juros básicos em 0,25 ponto percentual, de 10,5% ao ano para 10,75% ao ano. "Não é possível ter uma política monetária nesse patamar", esbravejou Alckmin ao ser questionado sobre a expectativa de novos avanços da taxa Selic nos próximos meses.

Mesmo com os juros altos, Alckmin garante o cumprimento da meta fiscal. "Esse é o compromisso do governo, o cumprimento do arcabouço fiscal", afirmou ao rechaçar os rumores de que o governo tem optado pela manipulação dos dados para zerar o déficit público. "Não existe 'matemágica'. O que houve foi um pequeno descontingenciamento. Estamos falando de um orçamento de trilhão, às vezes de trilhões, e descontingenciou R$ 1,5 bilhão porque o PIB cresceu. E crescendo a economia, cresce a arrecadação", observou.

O cumprimento do arcabouço fiscal este ano é essencial para trazer tranquilidade.

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República

Vice-presidente lamenta a desindustrialização das últimas décadas. Alckmin comemora o desempenho recente do setor industrial, que cresceu 1,8% no segundo trimestre, e prevê novos resultados positivos para o setor. "Os investimentos anunciados pela indústria brasileira já passaram de meio trilhão de reais até 2027. É isso que o Brasil precisa", afirmou.

Ministro defende IVA (Imposto sobre Valor Agregado) no menor nível possível. "Quanto menor o IVA, melhor a competitividade", afirmou ao comentar a proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. O texto pode tornar o IVA nacional o maior do mundo, acima de 27%. "Mas a reforma tributária será positiva. Ela começa em 2026, é uma transição mais longa, mas é melhor ter um gradualismo do que não fazer", avaliou.