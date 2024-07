Carne na cesta beneficia ricos e deve tornar IVA nacional o maior do mundo

É que a elevação do IVA será compensada pelos descontos concedidos a alguns setores, como carne. "Alguns produtos, serviços e operações vão ter alíquotas reduzidas ou zeradas", explica a professora do Insper Ana Carolina Monguilod, do escritório CSMV Advogados. "Isso quer dizer que os outros produtos, serviços e operações terão tributação mais alta para compensar. É por isso que a carga tributária global se manterá."

A alíquota nas alturas mantém o Brasil com uma das maiores cargas tributárias do mundo.

Imposto do pecado poderia diminuir o IVA? A reforma criou também o IS (Imposto Seletivo), um tributo adicional cobrado sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, apelidado de imposto do pecado. Apesar do objetivo desse imposto, a Câmara isentou do IS de produtos como armas e alimentos ultraprocessados.

O percentual do IS será calculado no futuro e enviado em um projeto de lei pela Presidência. Até lá, não dá para estimar o quanto ele impactará no IVA.

Eduardo Fleury, tributarista

"Carne na cesta ajuda quem é rico"