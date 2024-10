Como maior greve em quase 50 anos nos Estados Unidos pode afetar o Brasil

A maior greve portuária nos EUA das últimas décadas afeta o transporte de mercadorias essenciais, como alimentos e automóveis, em dezenas de portos, do Maine ao Texas, e pode causar prejuízos bilionários à economia americana. Especialistas explicam que a greve poderá gerar efeitos globais, atingindo inclusive o Brasil, com possíveis impactos na cadeia de suprimentos e na inflação.

Problemas no abastecimento de certos produtos

Atraso no retorno de contêineres

A greve se soma a uma série de desafios que o frete marítimo tem enfrentado como as secas que tem dificultado o uso do canal do Panamá, os conflitos internacionais que desviam rotas de comércio e aumentam o preço do frete pelo risco de perda de carga, a alta demanda pós pandemia e a dificuldade da indústria naval de atender a demanda por navios de carga.

