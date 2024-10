Bolsa cai e dólar vai a R$ 5,62 com queda da atividade econômica

O preço do minério de ferro avança, o que beneficia as ações da Vale (VALE3). Os investidores também saem comprando ativos da mineradora, apostando numa disparada dos papeis na segunda-feira (14), caso o anúncio do pacote chinês seja confirmado.

Com isso, as ações da Vale chegaram a subir 1,47%. No momento, estão em alta de 1,09%, a R$ 61,92. "Desde o começo da semana, investidores seguem aguardando o anúncio dos detalhes do plano fiscal chinês", relata Marcio Riauba, gerente da mesa de operações do banco de câmbio, StoneX.

Petróleo

Hoje, o petróleo devolve pequena parte da alta de 4% da quinta-feira (10). O preço caia cerca de 0,70%, com mercado ainda no aguardo da resposta de Israel ao ataque de mísseis do Irã.

Por que o dólar está subindo tanto?

O problema é o esfriamento da atividade econômica do Brasil. É o que diz André Galhardo, consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online. "Os dados de atividade econômica sugerem uma ligeira desaceleração da economia brasileira no mês de agosto. Primeiro, com os dados do comércio varejista. Segundo, com os dados do setor de serviços. Claro que temos uma ligeira recuperação da indústria. Mas o dado do setor de serviços, responsável por mais 70% do PIB do país, traz um impacto um pouco mais forte", diz o especialista.