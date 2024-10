Lula sobre Olivetto: 'Talvez o mais célebre nome da nossa propaganda'

Lula destacou ainda que Olivetto foi até tema de música, 'W/Brasil', de Jorge Ben Jor. "Foi ainda vice-presidente do Corinthians, ajudando a fundar a Democracia Corinthiana ao lado de grandes nomes como Sócrates e Casagrande, durante a ditadura militar. Meus sentimentos a família, amigos, colegas de profissão e admiradores".

Haddad: "Levou a brasilidade para o mundo"

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também homenageou Olivetto em uma postagem no X. "Washington Olivetto levou a brasilidade para o mundo em suas peças publicitárias. Sua criatividade, bom humor e apreço pela democracia deixam marcas na nossa cultura popular".

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), divulgou nota de pesar. "Meus sentimentos aos familiares e aos admiradores de Washington Olivetto, que morreu neste domingo. O publicitário se tornou um dos maiores ícones na profissão em razão de sua carreira construída com brilhantismo, premiada no Brasil e no exterior. A genialidade de Olivetto, impregnada na criação de suas peças, deixou marcas indeléveis no imaginário de gerações de brasileiros".

Criador do garoto Bombril e da Democracia Corinthiana

O publicitário Washigton Olivetto morreu na tarde deste domingo (13), aos 73 anos. Ele estava internado no hospital Copa Star, no Rio, após complicações em uma cirurgia no pulmão.