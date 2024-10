Estudo sobre a riqueza das nações conquista o Nobel de Economia 2024

Estudo mostra impacto da colonização europeia sobre as instituições globais. Os pesquisadores premiados destacam o objetivo era explorar a população indígena e extrair recursos para o benefício dos colonizadores em algumas terras. Em outros, foram formados sistemas políticos e econômicos para o benefício de longo prazo dos migrantes europeus.

Os pesquisadores explicam ainda a razão pela qual colônias ricas se tornaram países pobres. Os vencedores do Nobel destacam que as instituições erguidas durante a colonização foram determinantes para a prosperidade dos países. Eles avaliam que as políticas inclusivas foram adotadas em países que eram pobres, o que resultou em populações mais prósperas.

Taxa de mortalidade dos colonizadores também é citada nas pesquisas. Os premiados reforçam que as áreas mais perigosas de serem colonizadas afetaram diretamente no tipo de instituições estabelecidas.

Democracia é vista como determinante para a prosperidade de um país. O estudo destaca que episódios revolucionários trazem dilemas para os comandantes das nações. A percepção é de que a tentativa de permanecer no poder ocasiona na promessa de reformas econômicas, o que enfraquece ainda mais a riqueza dessas nações.

Mudanças são possíveis, avaliam os vencedores do Nobel de Economia. A percepção considera que um país pode se livrar das instituições herdadas para estabelecer a democracia e o estado de direito. A longo prazo, eles afirmam que as mudanças resultam na redução da pobreza.

Cidade ilustra divergência

Fronteira entre os EUA e o México é citada como exemplo. O estudo usa a cidade de Nogales para embasar a percepção a respeito da riqueza. Cortado por uma cerca, a parte do município situada no estado do Arizona (EUA) tem moradores com vida em situação econômica estável, expectativa de vida elevada e alto nível de formados no segundo grau.