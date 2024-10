Bolsa oscila e dólar sobe, de olho no petróleo e gastos do governo

A notícia é boa e fez o preço do petróleo cair 5% nesta terça. O problema é que as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) acompanham a cotação da "commodity" e as duas têm peso de 11,86% no índice da Bolsa. E, por isso, por volta de 12h20, PETR3 caía para R$ 40,82, com baixa de 1,33%. PETR4 tinha desvalorização de 1,35%, indo para R$ 37,20.

A redução no preço também reflete preocupações sobre a China, segundo Júlio Mora, presidente e fundador da Choice Investimentos. "A demanda chinesa, em um momento em que não há certeza de que o crescimento econômico da China possa atingir 5% ao ano, mesmo após os recentes pacotes de estímulo econômico, ajuda o preço a cair", afirma ele.

Essa queda faz o dólar se valorizar. "A pressão de alta para a taxa de câmbio provavelmente vem da queda significativa dos preços internacionais do petróleo, na sessão de hoje", diz Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX.

O que ajuda a Bolsa, entretanto, são as informações sobre o pacote de contenção de gastos do governo. Na segunda-feira, autoridades do Ministério da Fazenda disseram à Reuters, sem se identificar, que as ações serão apresentadas após o segundo turno das eleições municipais, no final do mês.

Outros veículos confirmaram a informação, acrescentando que estariam em estudo dois desenhos, um mais amplo e outro mais restrito. A versão mais restrita seria envolveria benefícios sociais e previdenciários, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A outra focaria em programas de vários ministérios. Também estaria sendo levada em consideração a possibilidade de proibir municípios, Estados e o governo federal de conceder ou ampliar benefícios tributários se, ao fim de cada ano, não tiverem recursos suficientes no caixa para honrar com os chamados restos a pagar (RAP).