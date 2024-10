Governo Lula decide não adotar horário de verão em 2024

Impacto positivo no comércio. A luminosidade extra no final do dia incentiva as pessoas a estenderem suas atividades após o expediente. Segundo a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), o faturamento no início da noite pode aumentar durante o período. Em 2021, a entidade afirmou à BBC que o horário de verão resultava em um fluxo maior de clientes e, consequentemente, um incremento nas receitas do setor.

Aéreas criticam e veem impacto negativo na adoção do horário de verão. As companhias dizem que as passagens são comercializadas com muita antecedência e há necessidade de um prazo de seis meses para ajustes de horários e conexões.

Apesar das vantagens econômicas, a adaptação é um desafio para muitas pessoas. A mudança afeta o relógio biológico, o que pode gerar desconfortos como dificuldades para dormir e cansaço nos primeiros dias. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada na última segunda-feira (14), apontou que 47% dos brasileiros são contrários à volta do horário de verão, enquanto 6% se dizem indiferentes à questão.