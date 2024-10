Nathália Arcuri: 'Dinheiro só não traz felicidade pra quem já tem dinheiro'

Lançando seu terceiro livro, o Chefe de mim, a fundadora da Me Poupe diz que no Brasil, além de demonizar o dinheiro, as pessoas enxergam o empresário como um vilão.



Aqui, aprendemos a vinalizar a empresa, a empresária, o empresário. Essa mentalidade de uma opressão da classe trabalhadora, de que é uma exploração [...]. Nathália Arcuri, fundadora da Me Poupe e empresária

