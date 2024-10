Bolsa cai e dólar sobe com chances de Trump ganhar nos EUA

O problema é que os juros poderão voltar a subir com Trump. E isso faz o dólar subir. Trump prega um crescimento mais robusto da economia no curto prazo, com mais tarifas de importação sobre os produtos estrangeiros — o que levaria a um impulsionamento da inflação americana. Consequentemente, haveria taxas de juros mais elevadas.

A possível vitória de Trump aumenta a aversão ao risco, diz Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas. "Isso acontece devido a possíveis tarifas sobre importações e cortes de impostos corporativos, favorecendo a alta do dólar. Os rendimentos dos Treasuries (Tesouro Americano) subiram ontem", afirma ele.

Isso fez o índice dólar (DXY) — que mede a variação da divisa contra várias outras moedas — superar ontem os 104 pontos pela primeira vez desde agosto. No fim do dia, o DXY fechou em um patamar um pouco mais baixo, em 103,982 pontos (+0,47%). Mas hoje já esta novamente em 104.

Arrecadação

O governo federal arrecadou R$ 203,2 bilhões com impostos e contribuições no mês de setembro, segundo dados apresentados nesta terça-feira (22) pela Receita Federal. O valor é o maior de toda a série histórica, iniciada em 1994, para o mês. A arrecadação com impostos e contribuições superou pela primeira vez a marca de R$ 200 bilhões no mês em 30 anos. Na comparação com o desempenho registrado no mesmo mês do no passado (R$ 174,3 bilhões), o novo recorde representa uma alta nominal de 16,5%. No acumulado do ano, arrecadação supera R$ 1,924 trilhão.

Temporada de balanços

Começa nesta terça-feira a temporada de balanços brasileira do terceiro trimestre. A Neoenergia (NEOE3) é a primeira, depois do fechamento do mercado.