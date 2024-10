Lucro líquido da Vale recua 15% no 3º trimestre, para US$ 2,4 bilhões

A Vale divulgou o balanço do terceiro trimestre de 2024 na noite desta quinta-feira (24). No documento, a empresa relata queda de 15% de seu lucro líquido, na comparação com o mesmo período do ano passado. A companhia atribui o resultado negativo à queda no preço do minério de ferro e à atualização do valor das indenizações para as vítimas do rompimento da barragem de Mariana (MG).

O que aconteceu

Lucro líquido da Vale recua no terceiro trimestre, para US$ 2,41 bilhões. O desempenho é 15% inferior ao lucro de US$ 2,84 bilhões registrado pela companhia no mesmo período do ano passado. Apesar de negativo na comparação anual, o resultado supera as expectativas de analistas da LSEG, que previam lucro de US$ 1,68 bilhão.

Receita líquida da mineradora alcançou US$ 9,55 bilhões. O valor é 10% inferior ao apurado no terceiro trimestre do ano passado (US$ 10,62 bilhões). No período, os custos e despesas totais foi de US$ 6,8 bilhões.