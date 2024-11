Economista sobre corte de gastos: 'Haddad precisa anunciar algo estrutural'

A gente tem um filme que aconteceu muito recentemente na história do Brasil, estamos falando de 2012 a 2016, que é muito parecido. As pessoas estão com isso muito fresco na cabeça. É o mesmo partido, não é o mesmo presidente, e a gente está vendo algumas coisas se repetirem.

Se o governo não mudar o rumo dessa história não é difícil imaginar como será o fim dessa história. Em termos econômicos vai ser inflação mais alta, juros mais altos, câmbio mais alto e crescimento mais baixo. Não para o ano que vem, mas para 2026, 2027. E as pessoas vão se preparando para isso.

Teco medina, economista

Josias: Ministro do STF diz que eventual vitória de Trump não afeta caso Bolsonaro

Os inquéritos contra Jair Bolsonaro não sofrerão qualquer influência caso Donald Trump vença as eleições nos Estados Unidos, revelou um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) ao colunista Josias de Souza, que trouxe a informação no UOL News.

Bolsonaro declarou apoio a Trump e o elogiou, chamando-o de "maior líder conservador da atualidade". Já assessores de Lula manifestam preocupação caso o republicano vença Kamala Harris, já que significaria uma maior turbulência na América Latina e fortalecimento de grupos de extrema direita pelo continente.