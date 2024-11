Sakamoto: cortes de gastos em educação e saúde podem rachar governo e PT

Tem o lado político no PT, que quer ver o diabo na rua, mas não quer a desvinculação constitucional do crescimento da educação e da saúde de acordo com o orçamento. E tem um outro lado político que acredita que isso pode causar um impacto muito grande nas eleições e na capacidade de reeleição do próprio presidente Lula, devido à redução de recursos a serem investidos para grupos sociais mais vulneráveis. Até porque quem depende, grosso modo, de educação e saúde públicas no Brasil são os grupos mais vulneráveis.

Então você tem essa disputa. Não estou dizendo que o ministro Haddad não está pensando no social, só que a lógica é diferente: ele quer fazer essas mudanças estruturais [para] colocar o Brasil em grau de investimento, chegar mais dinheiro, diminuir juros, reduzir o preço do dólar, cair a inflação, ter mais recursos para investimento, tudo isso.

Para o colunista, inevitavelmente haverá uma crise a ser lidada, mas o corte na área social não se demonstrou eficiente nos últimos anos.

Não estou dizendo que os dois lados não se preocupam também com a questão econômica, mas o lado contrário ao corte na educação e saúde diz que não dá para, novamente, priorizar a questão fiscal para só depois resolver a questão social. É uma fórmula que vem se repetindo no Brasil há muitas décadas e que, de certa forma, nunca se resolve. O próprio [ex-ministro da Economia] Paulo Guedes durante quatro anos tentou resolver a questão fiscal tirando o aumento real de salário mínimo.

Se não houver um corte de educação e saúde, um corte estrutural, a Faria Lima e o mercado vão chiar. E se houver esse corte, o PT e uma parte do governo vão chiar.

Leonardo Sakamoto

