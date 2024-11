Se houver cortes em direitos, 'não tenho como ficar no governo', diz Lupi

Medidas vão considerar impacto político, disse Haddad. Na quarta-feira (6), o ministro Fernando Haddad disse que as medidas incluídas no pacote de gastos foram avaliadas não apenas com base no impacto fiscal, mas considerando inclusive uma análise de custo-benefício político. "Não adianta nada você anunciar uma coisa que não tem aderência", ressaltou.

"Tudo está sendo avaliado do ponto de vista de impacto e muitas vezes a questão é assim: esse é um valor muito pequeno para justificar um embate tão grande. Ou isso aqui é o contrário é um embate pequeno e vai gerar um resultado mais importante", disse o ministro.