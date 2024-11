Começa reunião ministerial no Planalto para definir corte de gastos

Ele citou uma possível conversa prévia com a cúpula do Legislativo. Segundo Haddad, está bem encaminhada com o Congresso a discussão sobre "colocar" as emendas parlamentares dentro do arcabouço, ou seja, vinculando o crescimento dos recursos ao teto de 2,5% acima da inflação fixado na regra fiscal.

"Acho que há um consenso inclusive dos parlamentares de que a contribuição no Congresso é importante, de que as regras valem para todos os poderes, assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal passou a valer para todos os poderes", disse o ministro.

O ministro evitou antecipar detalhes, mas disse que as medidas incluídas no pacote de gastos foram avaliadas não apenas com base no impacto fiscal, mas considerando inclusive uma análise de custo-benefício político. "Não adianta nada você anunciar uma coisa que não tem aderência", ressaltou.

"Tudo está sendo avaliado do ponto de vista de impacto e muitas vezes a questão é assim: esse é um valor muito pequeno para justificar um embate tão grande. Ou isso aqui é o contrário é um embate pequeno e vai gerar um resultado mais importante", disse o ministro.