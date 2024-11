Vinci: quem é a nova dona do Outback, Abbraccio e Aussie Grill no Brasil?

A Bloomin's Brands, responsável pelas redes de restaurantes Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie no Brasil, vendeu 67% de suas operações para a Vinci Partners, uma das gestoras líderes em ativos alternativos na América Latina, que se tornou sócia controladora das marcas. A Bloomin's, que está presente no país desde 1997, a partir de agora terá uma participação de 33%.

O que aconteceu

O objetivo da venda é impulsionar o processo de expansão das três marcas em parceria da Vinci. A companhia tem um longo histórico na indústria de alimentação, com investimentos em marcas como Burger King, Domino's e Camarada Camarão.