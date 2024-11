TJ-SP: renda mínima após parcelas de dívidas deve ser de um salário mínimo

A decisão contesta um decreto presidencial, assinado por Lula em 2023, que fixou o "mínimo existencial" em R$ 600. O decreto regulamenta a Lei de Superendividamento (Lei 14.181/2021), que exige a garantia de um "mínimo existencial" nos acordos de renegociação de dívidas, mas não define qual seria o valor.

Em 2022, um decreto do então presidente Jair Bolsonaro havia fixado um valor ainda mais baixo, de 25% do salário mínimo (na época, R$ 303). Membros do Ministério Público e da Defensoria Pública acionaram o STF contra a norma, alegando que o valor era incompatível com a dignidade humana. Após pressão, o governo Lula ampliou o valor. Mas a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep) voltou a acionar o STF contra o valor.

Para os desembargadores do TJ-SP, o valor atual de R$ 600 "não é suficiente". Para referência, citam que a cesta básica na cidade de São Paulo custa em média R$ 800. Além disso, contestam que o decreto presidencial "não previu nenhuma forma de correção monetária". Por isso, os R$ 600 seriam "apenas uma mera referência".

O mínimo existencial, respeitando os entendimentos contrários, deve abranger a moradia, a alimentação e as tarifas de serviços básicos, como água, energia e gás. Isso é o mínimo para viver em sociedade.

Trecho do acórdão da 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 21 de novembro

Desembargadores também contestaram entendimento da Lei do Superendividamento. A lei definiu que os descontos de crédito consignado — que são feitos diretamente na folha de pagamento do salário, aposentadoria ou benefício social — não devem ser incluídos no cálculo do "mínimo existencial". "Sempre com o devido respeito, inconcebível a desconsideração das operações de crédito consignado (...) para aferição do mínimo existencial e para renegociação de dívidas", segundo o acórdão do TJ-SP.

Possíveis repercussões

O entendimento do TJ-SP se aplica a este caso específico apenas. Ou seja, não é um caso de repercussão geral, quando um entendimento passa a ser adotado em todos os casos relacionados, após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) ou STJ (Superior Tribunal de Justiça).