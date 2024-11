'Prévia do PIB': IBC-Br mostra avanço de 1,1% da economia no 3º trimestre

A atividade econômica do Brasil cresceu 0,84% no mês de setembro e fechou o terceiro trimestre com alta de 1,12% na comparação com os três meses anteriores, segundo dados apresentados nesta quinta-feira (14) pelo IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central). O indicador é conhecido por antecipar o resultado do PIB (Produto Interno Bruto), que equivale à soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país.

O que diz o IBC-Br

Atividade econômica nacional ganha força em setembro. A variação positiva de 0,8% apresentada pelo IBC-Br surge após a prévia do PIB avançar 0,24% em agosto. As previsões sinalizavam para uma alta de 0,5% do indicador em setembro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o salto foi 5,1%.

Resultado contribui para econômico no terceiro trimestre. Segundo os dados divulgados da prévia do PIB, a atividade econômica do Brasil apresentou alta de 1,12% no período compreendido entre julho e setembro deste ano. Em relação ao mesmo trimestre de 2023, a alta sinalizada foi de 4,7%.