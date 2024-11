Quatro empresas disputam leilão de Nova Raposo; valor mínimo é de R$ 4,6 mi

O leilão de concessão de 92 quilômetros do projeto Nova Raposo será realizado às 16h desta quinta-feira (28), na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. A concessão será disputada pelas empresas Via Appia, Grupo ERP, EcoRodovias e CCR.

O que se sabe

Governo estadual afirma que a proposta é modernizar trechos da Raposo Tavares entre a capital de São Paulo e Cotia. O pregão fecha a Maratona de Leilões 2024 do governo de São Paulo e contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

Grupo que oferecer maior valor pela concessão será o vencedor do leilão. A outorga fixa (valor mínimo a ser pago pela concessão) é de R$ 4,6 milhões e o prazo de concessão é de 30 anos. O investimento estimado na concessão é de R$ 7,9 bilhões. Do total, R$ 1,3 bilhão deve ser destinado à segurança viária.