Com alta do dólar, qual melhor momento para comprar moeda para viajar?

Viajante tende a economizar se comprar dólares desde o início do planejamento da viagem. Murilo Mascaro, diretor de banking e crédito na Nomad, sugere a compra em quatro momentos distintos. Segundo Mascaro, se o viajante prevê usar R$ 20 mil na viagem, que compre R$ 5.000 no início do planejamento, e investir o restante. Até oito meses antes da viagem, comprar mais R$ 5.000, e os R$ 10 mil restantes entre outros dois momentos antes da viagem.

Por que dólar está subindo

Moeda está subindo desde quarta-feira (27). O mercado reagiu mal ao pacote de corte de gastos anunciado pelo ministro Fernando Haddad, e à notícia da isenção de Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês.

A proposta foi desenhada para cumprir as regras do arcabouço fiscal. Entre as medidas propostas, aparecem mudanças no reajuste do salário mínimo, no Bolsa Família e na concessão do abono salarial. Para os militares, o projeto quer inibir supersalários e acabar com a chamada "morte ficta".

Existe risco de o dólar subir ainda mais. Mascaro afirma que tendência é de alta no curto e médio prazo caso haja uma piora nas sinalizações sobre a saúde fiscal brasileira.