Como Taylor Swift: fundadora do Nubank é uma das mais influentes de 2024

Cristina Junqueira capa da Forbes Imagem: Reprodução / Instagram

Quarta mulher mais rica do Brasil. Com uma fortuna avaliada em R$ 8,61 bilhões, Cristina Junqueira é considerada pela revista Forbes a quarta mulher mais rica do país. Ao lado dela estão, respectivamente, a filantropa Vicky Sarfati Safra, com uma fortuna de R$ 110,17 bilhões; Maria Helena Moraes Scripilliti, co-proprietário da Votorantim S.A, que possui R$ 23,81 bilhões segundo a Forbes; e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, membro do conselho de administração do Itaú e cofundadora e presidente do Instituto Alana, cuja fortuna é de R$ 9,18 bilhões.

Polêmica com Brasil Paralelo. Em junho deste ano, Cristina Junqueira compartilhou nos stories de seu Instagram pessoal um convite que recebeu para a palestra do psicólogo canadense Jordan Peterson, agradecendo com a mensagem: "Muito obrigada pelo convite!". No entanto, o evento tinha como um dos organizadores a empresa Brasil Paralelo, que já teve seus canais desmonetizados pelo STF por difusão de conteúdos falsos. Além de ser acusada de propagar fake news, a empresa, que também produz conteúdos educativos, é criticada por suposto revisionismo histórico em temas como a ditadura militar e a tentativa de assassinato da ativista Maria da Penha.

Cristina Junqueira, uma das fundadoras do Nubank, no Roda Viva Imagem: REPRODUÇÃO

"Não dá para nivelar por baixo". Antes disso, o nome de Cristina Junqueira já havia sido envolvido em outra polêmica. Durante uma entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, ela foi questionada sobre a dificuldade de contratar pessoas de minorias sociais para cargos-chave no Nubank. Na ocasião, afirmou que "não dá para nivelar por baixo", uma declaração que gerou críticas nas redes sociais e levou a acusações de racismo. Após a repercussão negativa, Junqueira pediu desculpas, reconhecendo que não se expressou da melhor maneira e ressaltando a complexidade de tratar questões relacionadas à diversidade racial.