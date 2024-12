Governo Lula indica 14 diretores para oito agências reguladoras

- José Fernando de Mendonça Gomes Júnior para diretor da ANM (Agência Nacional de Mineração)

- Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio para diretor geral da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres)

Alguns dos novos diretores substituem outros cujos mandatos estão acabando entre o final deste ano e o início de 2025. Também há substituições de diretores que renunciaram aos cargos.

A expectativa do governo é de que as apreciações sejam feitas ainda neste ano. Caso as indicações ficassem para depois de terça (17), as votações somente aconteceriam em 2025.