Relator veta mudanças do Senado e põe refrigerantes no imposto do 'pecado'

O relator da proposta da reforma tributária na Câmara, deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), derrubou parte das mudanças feitas pelos senadores na regulamentação da reforma tributária. A proposta está em discussão no plenário da Câmara nesta segunda-feira (16).

O que aconteceu

Após aprovação do projeto de lei no Senado, os deputados que compõe o GT da regulamentação na Câmara fizeram diversas reuniões para analisar as mudanças. Hoje, os parlamentares apresentaram um resumo das alterações ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e aos líderes.

As bebidas açucaradas, como refrigerantes, foram incluídas novamente no imposto do 'pecado'. O produto estava no texto apresentado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), mas foi retirado durante a votação no CCJ do Senado. A regulamentação prevê uma alíquota maior para produtos prejudiciais a saúde e ao meio ambiente.