Acerte no imposto: o que (e quanto) você pode trazer em compras no exterior

Muitas famílias aproveitam o mês de janeiro para tirar férias. Mas é importante ficar atento para que o sonho da viagem não se torne um pesadelo de taxação no aeroporto.

Afinal, qual é a regra? O que eu posso trazer?

O atual valor para compras no exterior sem pagar impostos é de US$ 1.000, pouco mais de R$ 5.000. Se a compra for no "duty free" ou franquias de aeroporto, o limite é de US$ 1.000, cerca de R$ 5.000. A regra é válida para portos e aeroportos.

Vale explicar que as compras em "duty free" são contabilizadas separadamente da cota de importação, assim, um turista que viaja ao exterior de avião, pode trazer US$ 1.000 em mercadorias compradas em lojas do país que visitou e mais US$ 1.000 em produtos adquiridos nessas lojas dos aeroportos.