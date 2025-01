Gilson, do G10 Favelas: Sem Uber e e-commerce, sofremos 'embargo econômico'

Para barrar exclusão, G10 Favelas criou bolsa de valores, horta e 'Linkedin' próprios

Pela falta de serviços, o G10 Favelas propaga pelo país a experiência de 48 iniciativas que nasceram na favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, para gerar trabalho e renda.

O banco digital do G10, o G10 Bank, acelera e apoia financeiramente esses negócios, com formações e produtos financeiros que atendam as necessidades dos empreendedores de favela. Com mentoria, negócios como Gastro Favela, a empresa de logística Favela Brasil Express, a Agrofavela e o Linkedin da Favela crescem e geram emprego local.

Criamos uma série de experiências para que as pessoas também se apropriem do que elas fazem de melhor e a sociedade olhe para todas essas qualidades e fale 'isso está acontecendo de verdade, esse movimento de prosperidade da favela. Gilson Rodrigues, Presidente do G10 Favelas

Lideranças como Gilson acreditam que oportunidades nas favelas mudam a relação entre bairro e comunidade. "É bom para todo mundo que as periferias prosperem, que as favelas resolvam seus próprios problemas. Isso vai impactar a segurança, a situação das desigualdades no geral".

