Veto de Lula pode frear investimentos no agro e em fundos imobiliários

Fundos de investimento poderão ser taxados. Fundos patrimoniais, imobiliários e do agronegócio serão impactados caso o veto do presidente Lula aos artigos da Reforma Tributária seja mantido. O veto elimina a previsão de isenção e estabelece a tributação de IBS e CBS.

Governo aponta distorções tributárias. O veto foi justificado como medida para corrigir supostos desequilíbrios no sistema tributário. Para o secretário Bernard Appy, não há amparo constitucional para desonerar os fundos de IBS e CBS, o que implicaria um benefício inadequado.

Advogada critica interpretação governamental. Mariana Venegas argumenta que os fundos, assim como condomínios, não possuem personalidade jurídica e, por isso, deveriam ser isentos das tributações mencionadas.

Setores estratégicos defendem os fundos. A FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), conhecida como bancada do agro, discorda do veto. Em nota, a bancada disse que os fundos democratizam o acesso ao mercado de capitais e estimulam investimentos essenciais para o desenvolvimento do agronegócio e do mercado imobiliário no Brasil.

Outros impactos do veto

Taxação pode desestimular investidores. Para o advogado tributarista Thulio Alves, a imposição de impostos sobre fundos imobiliários e agrários pode afastar investidores desses tipos de aplicações, reduzindo o interesse no mercado.