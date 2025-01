Maria Ribeiro estreia 3ª temporada de Maria Vai Com Os Outros no Canal UOL

A atriz e colunista de Universa Maria Ribeiro está de volta com a terceira temporada do programa Maria Vai Com Os Outros, que estreia nesta sexta-feira (31/1) no Canal UOL, no YouTube e na TV. A grande novidade é que, desta vez, todas as gravações foram feitas na cidade de São Paulo, em locais famosos, como o Edifício Copan, o Parque da Água Branca e o Bar dos Arcos, instalado no subsolo do Theatro Municipal.

A cidade é cenário para conversas espontâneas e autênticas com personalidades como Luana Piovani, Marcelo Rubens Paiva, Natuza Nery, Karol Conká e Débora Falabella, entre outros.