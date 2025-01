Petrobras anuncia aumento do diesel nas distribuidoras a partir de amanhã

A petroleira anunciou no ano passado que havia mudado sua política de reajuste. A estatal já não segue a política de paridade internacional, que reajustava o preço dos combustíveis de acordo com as variações do dólar e da cotação do petróleo fora do Brasil.

Inflação alta e comida ainda mais cara

Alimentos no mercado Imagem: Getty Images

Esses reajustes devem aumentar a inflação e, principalmente, o preço dos alimentos. "No Brasil quase tudo é transportado por caminhões. Então, se aumentou o custo do frete, esse valor será passado para os produtos e repassado para o consumidor", diz Gouveia.

O impacto no aumento do diesel sobre a inflação será "significativa e abrangente", embora indireto. "O diesel é fundamental no frete, que afeta toda a cadeia de alimentos e produtos importantes", diz Alexandre Espirito Santo, economista da Way Investimentos e coordenador de Economia e Finanças da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).