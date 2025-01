Recorde de turistas estrangeiros ajuda a movimentar a economia brasileira

Movimento da economia

Economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo, reforça que o quadro se dá com a estabilidade do peso e a sua valorização em relação ao real. Segundo ela, a maioria dos deslocamentos se dá via terrestre, mas a malha aérea também traz vantagens, com opções de voos diretos da Argentina para o Brasil, mais especificamente o Rio Grande do Sul. "Aproveitar as férias nas praias gaúchas e catarinenses é muito mais barato para eles", diz Patrícia.

Segundo ela, a movimentação traz um impacto positivo em outras atividades, incluindo meios de hospedagens, bares, restaurantes, lojas. "Devemos salientar também na contratação de empregos temporários, visto que a demanda aumenta e os estabelecimentos precisam ficar de portas abertas para atender ao consumidor. Em alguns locais, está faltando mão de obra", acrescenta.

Geração de empregos

O aumento significativo no número de turistas estrangeiros tem impacto direto na criação de empregos no Brasil. Diante da expectativa de aumento da receita, a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo) diz que o setor turístico vem demandando mais mão de obra formal entre outubro de 2024 e janeiro de 2025. Está prevista a criação de 76,5 mil vagas temporárias, o maior número desde 2015, quando foram criadas 85,2 mil vagas.

O segmento de alimentação lidere as contratações, com 54,2 mil vagas, seguido pelo setor de transportes (10,6 mil) e hospedagem (8,4 mil). O salário médio de admissão deverá alcançar R$ 1.842, representando um aumento real de 1,9% frente ao mesmo período do ano passado.